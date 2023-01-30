StarTalk｜阿Deep婚後過年大談幸福生活 沈振軒有意拉埋天窗艾妮公…
兔年伊始，大家都對新一年有唔少期許，回顧過去一年，可能未盡如人意，不過有豐富經歷之後回望，先係精彩人生。呢日《StarTalk》嘉賓，就有去年大個仔榮升老公同爸爸嘅 吳浩康 ，即將準備結婚嘅 沈震軒 仲有繼續專注音樂發展嘅 艾妮 同大家分享兔年願望喇。
主播 鞏姿希 一開始就問到阿Deep榮升人父嘅感受，一面幸福笑容嘅佢仲分腳囝囝乳名嘅由來，新身份迎接新一年，責任加重之餘一提及小朋友就滔滔不絕，仲話照顧小朋友嘅困難，同太太一齊合作同互相體諒之下，就成為夫妻之間嘅另一種浪漫喇。
而同女朋友 陳欣妍 拍拖已經5年嘅Sammy，呢日亦都提到對結婚已經有計劃，仲話大日子已經不遠喇。而離港兩年多，決定回流香港發展嘅佢，仲話會為女友加強儀式感，好好安排終生大事，仲話已經一直向身邊幸福嘅家庭取家經咁話呀。Sammy呢日仲同各大男士分享點樣努力求生，喺女伴英明指揮安排之下好好生活喇。
聽到非常開心對兩位師兄表現非常滿意嘅艾妮，就提到過去一年自設影片頻道，對自己帶嚟非常大得著，而新一年仲話會專注喺包辦音樂創作上，仲話希望往後嘅Cover都由自己改編呀。
不過專訪齋講工作又邊到得吖？佢身邊兩位師兄仲搶答，幫大家問Elly感情狀況，更加即場公開自己擇偶條件呀。
除咗家庭生活之外，新一年佢哋都有唔同目標，好似阿Deep就會專注戶外活動嘅新頻道，而Sammy就打算年內參加健美比賽同展開新生意，仲打算踏入幕後，而Elly就會事隔兩年再推出HiFi唱片，仲會去日本錄音呀。
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