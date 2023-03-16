StarTalk｜柏豪父70大壽新歌訴關係 內地回港陪子女隨時出兒歌集

無線娛樂新聞台報導：近年潛心喺內地發展嘅 周柏豪 近日正式返港，近日接受 許文軒 Edmond Hui 《StarTalk》訪問嘅佢仲推出全新歌曲《小船大海》，更由90年代作品無數嘅 柳重言 出山創作，而新作亦係同大師嘅名作《單車》一樣，細訴同爸爸之間嘅感情關係。