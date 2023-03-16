StarTalk｜柏豪父70大壽新歌訴關係 內地回港陪子女隨時出兒歌集

StarTalk｜柏豪父70大壽新歌訴關係 內地回港陪子女隨時出兒歌集

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：近年潛心喺內地發展嘅 周柏豪 近日正式返港，近日接受 許文軒 Edmond Hui 《StarTalk》訪問嘅佢仲推出全新歌曲《小船大海》，更由90年代作品無數嘅 柳重言 出山創作，而新作亦係同大師嘅名作《單車》一樣，細訴同爸爸之間嘅感情關係。

男士同爸爸之間嘅關係，往往都甚少宣之於口，柏豪就話爸爸永遠唔會同人爭執，甚至未曾鬧過自己。柏豪近年離闔屋企北上闖檔，要離開太太同年幼子女，平時都只能夠以視像同佢哋「見面」，隔住屏幕同枱食飯，只能依賴太太一人陪伴，所以返港之後柏豪就將自己所有時間都用嚟陪佢哋補數喇。

幾個內地綜藝節目，除咗合作藝人多，學到嘅見到嘅更多，除咗邊跟拍檔前輩學習，亦係把握好令自己進步嘅機會。一度擔心大為落後嘅佢，咬住牙關頂硬上，用更多時間排練迫出潛能。

除咗推出新歌，柏豪原來亦正準備新一個巡迴演唱會，亦有唔少作品正準備推出，不過過往都有自己創作嘅佢，就話因為心機近年轉移到子女身上，所以就集中親子當中，所以之後要搵多啲靈感先再可以投入唔同創作喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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