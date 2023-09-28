StarTalk｜唐詩詠探訪孟加拉助女童脫貧 自在生活不急於追求愛情
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無線娛樂新聞台報導：視后 唐詩詠 去年回復自由身，不時都喺社交平台分享生活片段，早前Natalie更實現心中期待已久嘅行程，前往孟加拉慈善探訪，了解當地女性嘅生活。
遠走鄉郊同當地人一齊相處，詩詠短短時間就被當地人嘅體貼感動，不過此行亦了解到當地觀念非常側重男性，唔止就學機會，就連女性廁所呢啲咁基本需要都被忽略，何況青春期後嘅少女月事就更未被關注喇。
詩詠指呢次探訪之後，更明白知識改變命運呢個環環相扣嘅問題，首要應由普及教育開始。詩詠亦都助養一位年僅5歲嘅小朋友，希望可以有機會幫呢位小朋友完成佢做醫生造福社會嘅遠大目標。
除咗探訪之外，詩詠早前亦趁機去日本跟師傅學做麵包，原來更緣於佢早年定下每年要克服一件心中討厭嘅事呢個承諾。當年克服認為非常無聊嘅跑步之後，今年就挑戰最鍾意食但係最怕下廚嘅佢，轉眼成為麵包小師傅喇。
雖然未知會家人之下回復自由身，不過依然得到大家支持，詩詠亦非常享受呢段時間嘅生活，不過多年來大家都非常關注佢嘅感情著落，詩詠就話希望遇上一個願意聆聽自己、支持自己同有近似價值觀嘅另一半喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台