StarTalk｜福伯奇兵奪寶最終回 電腦百分百重現年輕外貌

無線娛樂新聞台報導：夏里遜福 (Harrison Ford)帶領我哋去到世界唔同角落冒險探秘嘅尋奇電影系列，多年來都吸引唔少大人小朋友一齊入場欣賞，近日福伯拍攝嘅新作即將上映，仲接受 王鎮泉 《StarTalk》專訪分享今次拍的攝第五部曲嘅趣事呀。