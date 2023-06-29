StarTalk｜福伯奇兵奪寶最終回 電腦百分百重現年輕外貌
今次少少前傳還原 Dr. Jones年青歷險奇遇嘅故事，就要動用高科技電腦特效幫手，福伯本人仲話今次動用嘅科技可以話係非常驚人，仲話多年來扮演Dr. Jones嘅舊片段亦都成為非常有用嘅模型，令重現佢年青容貌變得巧奪天工一樣呀。
一講起呢個角色就唔可以忽略Dr. Jones集集必備嘅皮鞭喇，對特技效果非常滿意嘅佢，就話其實自己甚少真係練習使用，仲自嘲話時代進步人人揸槍做武器，皮鞭似乎唔夠勁咁話呀。
重申今次將會係最後一次扮演Dr. Jones嘅福伯，並肩走過超過40年，佢就話要多謝大家一直以來嘅喜愛，亦都要的感邀幕後同事嘅創作令電影一直傳頌呀。
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