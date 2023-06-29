StarTalk｜福伯奇兵奪寶最終回 電腦百分百重現年輕外貌

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：夏里遜福 (Harrison Ford)帶領我哋去到世界唔同角落冒險探秘嘅尋奇電影系列，多年來都吸引唔少大人小朋友一齊入場欣賞，近日福伯拍攝嘅新作即將上映，仲接受 王鎮泉 《StarTalk》專訪分享今次拍的攝第五部曲嘅趣事呀。

今次少少前傳還原 Dr. Jones年青歷險奇遇嘅故事，就要動用高科技電腦特效幫手，福伯本人仲話今次動用嘅科技可以話係非常驚人，仲話多年來扮演Dr. Jones嘅舊片段亦都成為非常有用嘅模型，令重現佢年青容貌變得巧奪天工一樣呀。

一講起呢個角色就唔可以忽略Dr. Jones集集必備嘅皮鞭喇，對特技效果非常滿意嘅佢，就話其實自己甚少真係練習使用，仲自嘲話時代進步人人揸槍做武器，皮鞭似乎唔夠勁咁話呀。

重申今次將會係最後一次扮演Dr. Jones嘅福伯，並肩走過超過40年，佢就話要多謝大家一直以來嘅喜愛，亦都要的感邀幕後同事嘅創作令電影一直傳頌呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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