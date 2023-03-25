StarTalk丨林明禎感恩與神級前輩對戲 難忘錢小豪黃子華鼓勵
林明禎記得初次演戲係細個與姐姐模仿《食神》打乒乓橋段，佢好鍾意睇星爺電影，最想食「黯然銷魂飯」、「爆漿撒尿牛丸 」，林明禎最感謝係前輩錢小豪喺拍《救殭清道夫》時協助與鼓勵，當時佢演殭屍拍吊威也場口NG足足廿幾次，錢小豪喺教識佢掌握拍攝節奏；而黃子華拍《飯戲攻心》時，成功糾正林明禎嘅廣東話發音，傳授發音「秘訣」。
林明禎單身一段時間，佢分享擇偶條件，著重內在多於外表，認為順眼耐看比較重要、興趣越多越好，希望彼此幫助對方成長！
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