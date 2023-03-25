StarTalk丨林明禎感恩與神級前輩對戲 難忘錢小豪黃子華鼓勵

無線娛樂新聞台報導：「大馬女神」 林明禎 MinChen 早前獲「第十六屆亞洲電影大獎」邀請擔任青年推廣大使，佢呢日接受 王鎮泉 Jeoffrey 《StarTalk》嘅訪問，坦言呢段時間好夢幻，慶幸屢次遇到好劇本、好角色，感恩跟神仙班底合作，有機會與神級前輩對戲。