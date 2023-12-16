聲夢三小花合體作客Startalk Yumi讚Chantel大個女
廣告
無線娛樂新聞台報導：聲夢三小花姚焯菲、鍾柔美、詹天文作客Startalk，三位難得再合體，氣氛都特別開心熱鬧，對於即將與一班聲夢傳奇1嘅戰友喺開騷，Chantel、Yumi同Windy都非常期待。
三小花由聲夢比賽出道至今，累積唔少表演經驗，當然亦都有讚有彈，不過佢地都覺得自己有唔少成長，三位更互評對方嘅改變，Yuma 話Chantel去紐西蘭讀書之後改變好大，「佢個人冇之前咁唔小心，佢依家係非常之獨立，我覺得佢真係大個咗，自己識得照顧自己，所以我真係好放心。」Chantel仲回應Yumi：「多謝媽咪！」非常搞笑，言談間亦都可以感受到三位嘅深厚友誼。
而一路見證三小花成長嘅主持泉叔王鎮泉，喺訪問期間驚喜送上蛋糕為Yumi慶生，Yumi開心之餘，都有同大家分享佢嘅生日願望。
網民點睇？
Support 3小花，support Chantel, 預祝演唱會大成功 ❤❤❤
Support Chantel 演唱會加油🔥🔥💪💪💖💖
Chantel加油支持你🤗💖
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台