StarTalk一氣呵成版丨鍾柔美喜見姚焯菲成長感欣慰 詹天文到更大舞台…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk一氣呵成版丨鍾柔美喜見姚焯菲成長感欣慰 詹天文到更大舞台擴闊眼界
聲夢三小花姚焯菲、鍾柔美、詹天文作客《StarTalk》，三位山道以嚟經歷咗唔少事，大家都各有成長，Yumi指Chantel去新西蘭升學後，個人變得獨立，亦冇之前咁大頭蝦，坐喺身旁嘅Chantel亦笑住認同，Ymui見狀再乘勝狙擊，爆早前出活動見到Chantel識得自己將衫掛起，覺得對方長大咗識照顧自己。而Chantel聽到Yumi咁「欣慰」，就搞笑咗同Yumi講「多謝媽咪」，之後又澄清平時都會自己掛衫。
隨住成長，三小花亦去到一個更大嘅舞台，接觸更多唔同歌手前輩，問到佢哋三個有冇啲咩大嘅體會？Chantel有感而發表示，體會到唔係個個人都會鍾意自己，有時出一個活動，或者去一個頒獎禮唱歌，台下嘅觀眾未必個個係自己fans，甚至有啲會係想攻擊自己嘅fans，Chantel指呢啲都唔重要，重要嘅係自己要喺台上做好自己嘅表演，唔好理其他人嘅評語。Yumi就表最重要係搵返自己初心，唔好同人比較，同佢又覺得係一種動力，當見到其他人一步一步前進時，亦令自己諗方法去push自己。Windy就指去到更大嘅舞台，見識到更多事物，令自己可以不斷進步。
網民點睇？
炎明熹已上頂流，其他人能同她同台表演是他們福份。😊
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台