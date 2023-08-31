StarTalk｜姜大衞堅持親身演動作戲 永不言休指自己仲未生銹
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無線娛樂新聞台報導：近年主力拍劇嘅 姜大衞 ，早前就接拍咗一部電影，John哥接受主持 許文軒 《StarTalk》訪問時，就講到吸引佢接拍嘅原因係自己未演過驚慄片種，而且戲中角色係自己未做過，所以事前佢做足功課，參考咗好多人哋嘅作品，然後思考點去做一個不一樣嘅角色。
John哥今次同新銳導演及新一代演員合作，直認自己壓力幾大，好彩累積咗之前喺 TVB 同新一代演員合作嘅經驗，只要開拍前打成一片，合作起上嚟就更有默契容易投入角色，而今次參演電影，亦令佢有一個新體驗，就係事前圍讀可以商量劇本去修改。
多年嚟演出過無數動作戲，John哥一直都堅持親身上陣，即使到而家76歲，佢都話今次戲中只係得一個動作鏡頭由替身演出，不過佢話其實自己係應付得嚟，只係拍攝團隊擔心。佢又話自己鍾意拍武俠片。講到佢經典廣告對白「再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日」，入行72年嘅John哥好有自信咁講：「仲未生銹。」佢話唔會拒絕任何好嘅劇本同好角色，仲會以偶像 胡楓 為目標永不言休，除非係有一日身體提示佢要休息先停落嚟。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台