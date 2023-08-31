StarTalk｜姜大衞堅持親身演動作戲 永不言休指自己仲未生銹

無線娛樂新聞台報導：近年主力拍劇嘅 姜大衞 ，早前就接拍咗一部電影，John哥接受主持 許文軒 《StarTalk》訪問時，就講到吸引佢接拍嘅原因係自己未演過驚慄片種，而且戲中角色係自己未做過，所以事前佢做足功課，參考咗好多人哋嘅作品，然後思考點去做一個不一樣嘅角色。