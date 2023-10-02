StarTalk網上足本版｜《封神第一部》內地狂收26億 籌備近10年荷里活…
由神話小說《封神演義》轉化而成嘅系列電影第一集《封神第一部》票房喺內地上映以來已經超過26億，早前導演 烏爾善 同扮演二郎神嘅 此沙 來港出席香港首映，亦接受 王鎮泉 嘅《StarTalk》訪問，講解呢部被喻為內地有史以來最大型神話電影拍攝嘅點滴。
新片由全世界知名嘅《魔戒》系列嘅監製擔任製作顧問，整個系列早於2014年已經開始策劃，單單劇集創作已經花費近5年先完成，加上各種工作籌備同正式拍攝，到第一部上演已經係當初開展整個計劃之後嘅第9年時間喇。
要將過往全民皆曉嘅神話故事拍成電影，當中困難可想而知，而年僅26歲嘅 此沙 力克過萬對手成功通過試鏡加入劇組扮演二郎神 楊戩 仲被稱為「嫩版金城武」，對有份參與就覺得又驚又喜，仲提到拍攝前參加訓練營接受武術、馬術同歷史等嘅訓練，仲有古典禮儀嘅學習，之後先正式投入拍攝。
除咗所有演員一齊接受唔同嘅技巧訓練之外，此沙又提到扮演戰士嘅演員都要被催谷肌肉，自己更因為扮演武神楊戩，被導演監督下又初加入嘅瘦弱演變成肌肉男神，之後又要狂練二郎神專用嘅三尖兩刃刀。
導演亦提到，戲中各個為人稱頌嘅角色武器創作，都要歸功於幕後道具團隊，佢哋更加參考咗大量古文物中嘅細節再加入其中，所以大家都會覺得非常精細。但係講到電影內容時，導演就因為神話當中劇情實在唔少，所以決定貴精不貴多而作出取捨喇。
日前新片喺香港首映，唔少圈中人欣賞之後都大讚製作認真，而監鼠 江志強 亦提到新片採用荷里活制度製作，引入今次製作，希望演員同工作人員都可以有充分休息之下可以有更好表現，務求以慢工出細貨而唔犧牲質素。
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