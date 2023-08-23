StarTalk網上足本版｜小塵埃衝出迷宮推新歌 一手包攬曲詞編監分享心…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk網上足本版｜小塵埃衝出迷宮推新歌 一手包攬曲詞編監分享心生活
近年香港樂壇嘅接受到越來越高，唔同風格表演者嘅都能夠融入當中持續發展，好似最近推出新歌嘅 小塵埃 相隔一年有多再出新作，呢日就同 許文軒 喺《StarTalk》分享佢哋創作嘅小故事同心情喇。
由分享價值觀或者世界睇法，到最近新歌嘅心情同戀愛故事。不過早前佢哋一清空社交平台，就令Follow佢哋好一段時間嘅樂迷非常擔心佢哋從此如塵一樣隨風而去，拆夥轉行等猜測亦都未停過，而呢日佢哋就提到的確有灰心失意嘅時候喇。
喺疫情之下唔少人都非常迷惘，佢哋亦都一樣喺未知明天如何下有唔少糾結，移民唔玩呢個念頭都曾經閃過，由音樂人轉念到各式技工，佢哋認為完全不枉過去一段時間創作音樂嘅喜樂。
佢哋視呢次迷惘為迷宮，不過最終由迷宮脫逃之後，就決定將心情化為音符同歌詞，再親自編監新作品，跌跌撞撞下運用過往經驗完成新「BB」。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台