StarTalk網上足本版｜戴祖儀自爆負被批到怕唱歌 自爆M底寧做蝕底傻…
舊年主力參與拍劇仲有唔同節目拍攝嘅 戴祖儀 終於推出新歌喇，呢日佢接受《StarTalk》 許文軒 專訪，就同大家久違咁分享，自己首次參與創作嘅新歌誕生過程喇。
第一個「BB」正式出世，Joey就一直狂Loop住一聽又再聽，亦一直留意住串流平台嘅排行，亦因為自己參與更多，所以亦更希望得到外界嘅認同或者讚賞。《由他》唔似一般嘅情歌，反而加入Rock元素，不過同監製 周鍚漢 合作，深思熟慮下決定放棄花功嘅表達手法，而以富有嘆息嘅味道同大家分享感情。
雖然音樂作品相隔咗一段時間先推出，不過一直跟老師學唱歌改進技巧嘅Joey，就持續練習令自己增加自信。但係過往曾多次被網友送負皮嘅佢，就因為外界批評曾經一度抗拒唱歌，佢仲認為因為良師而令自己重新對唱歌充滿渴望。
唔對等嘅愛情關係成為《由他》嘅背後緣由，付出者Joey認為自己經常被恰、為對方百分百付出，不過就算再有愛情來臨，佢都認為自己繼續會選擇做愛更多嘅一方。而為新歌MV親身擔任監製嘅佢，仲飛到台灣拍攝心中最純淨嘅愛情。
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