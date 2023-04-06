StarTalk足本版丨演唱會小革命棄假Encore 方皓玟透露曾想入女團

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：如果 方皓玟 係喺一個女團中出道，又會係一個咩光景？如果佢真係女團成員，咁佢首大熱歌《假使世界原來不像你預期》又會唔會面到世？

呢日 方皓玟 接受 許文軒 嘅《StarTalk》訪問，講到以前自己曾經幻想過會入女團，仲話自己係鍾意女團嘅氛圍！

嚟緊5月就會再次舉行個人音樂會，方皓玟話希望呢次音樂會可以一改香港既有嘅演唱會模式，例如假Encore位咁，佢亦希望無論咩國藉嘅人入場睇完，都會得到共鳴。想知道小明仲鳴訪問入面分享咗啲咩？即時click入去睇完整版嘅《StarTalk》訪問啦！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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