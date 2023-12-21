StarTalk網上一氣呵成版｜施匡翹新歌試新曲風 重投校園變Slasher忙…
今年唔少歌手都紛紛以唔同曲風推出新作嘗試市場反應，好似 施匡翹 年初就推出《童年密碼》，到接近年底就再以R & B舞曲《Savasana》同大家見面，Zaina呢日接受《StarTalk》 許文軒 專訪，就明言自己係貪心嘅歌手，任何風格嘅歌曲自己都渴望一試咁話喇。
首次同T-Ma合作，亦係佢首次挑戰Rap，事前做足準備嘅佢完成後被大讚，就令Zaina覺得冇白費多時嘅努力喇。而另一個Remix嘅版本，仲邀請真正Rapper Heyo一齊合作，新版本仲令Zaina認為更為豐富。
歌曲名「Savasana」其實係瑜珈其中一個被稱為「攤屍式」嘅動作，Zaina指希望大家喺高壓嘅生活之下，都可以搵時間攤屍放空，比自己充吓電，入行幾位日漸迷惘嘅Zaina，就非常驚訝填詞人張楚翹嘅巧思講中自己心態呀。
自出道起本身已經學習瑜珈嘅佢，慢慢將興趣變成喜好，唔止當成運動仲成為導師，加上出新歌、相集，9月起佢更重投校園，成為Slasher。Zaina雖然幼教尚差一年就獲得學位，唔少朋友都以為佢今次係補返最後一年學分，不過事實就令人大跌眼鏡。
重新攻讀語言同傳播學位嘅佢，話希望學習有助自己往後嘅音樂發展，不過同步要埋首功課同事業，就付Zaina首先要好好安排時間管理喇。
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