StarTalk｜朴炯植相隔6年來港會Fans 學廣東話問好加迷人笑容電暈人…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk｜朴炯植相隔6年來港會Fans 學廣東話問好加迷人笑容電暈人
因為演出《大力女子都奉順》同早前播出嘅《青春月潭》等作品而大受歡迎嘅韓國男星 朴炯植 月中來港舉行久違已經6年嘅Fans Meeting，呢日佢仲接受 鞏姿希 嘅《StarTalk》專訪，仲提到經過為國家服兵役同新冠疫情之後，再次訪港心情非常興奮呀。
希望藉今次機會到處遊覽嘅佢，仲話希望大啖唔同美食，最想嘆正宗港式點心同埋北京填鴨呀。出道以來演繹過唔同類型角色嘅佢，參演《大力女子》時已非常女主角 朴寶英 擁有嘅超能力，呢次佢就提到自己想擁有瞬間移動嘅力量喇。
呢日佢仲接受我哋簡單嘅快問快答挑戰，好似最近沉迷嘅嗜好、不斷翻Loop嘅歌曲同埋自覺最有魅力嘅影相Pose，而佢亦非常爽快一一為大家解答，仲詳細解釋當中嘅原因呀。
為咗相隔6年冇見面嘅香港Fans，朴炯植今次亦早有準備，一早為香港朋友學廣東話打招呼，加上佢甜美溫暖嘅笑容，相信早前有幸參與會面嘅Fans都非常受落喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台