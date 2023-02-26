StarTalk丨李宰旭自認性格開朗積極 平日愛鑽研不同食譜
已經唔係第一次嚟香港嘅李宰旭，覺得香港係個好浪漫嘅地方，同時亦係潮流嘅指標，所以今次佢嚟到香港後好想去購物同嘆各款美食，笑言自己係帶住心動嘅感覺嚟呢次香港之旅。自言睇過唔少港產片嘅李宰旭，講到最想合作嘅香港演員，佢就表示如果拋開國籍同年紀而論，好希望可以同梁朝偉合作，仲話對方係一名好帥氣嘅男演員。
雖然出道後冇耐道遇上疫情，但李宰旭道話自己嘅工作冇受到太大影響，但係同fans見面溝通嘅機會係少咁。唔少藝人喺疫情期間都會迷上做運動，但李宰旭話佢正好相反，疫情期間冇咩做運動，反而係最近先開始做返。
早前去泰國出席fans見面會時，《還魂》嘅演員申承浩亦都有一同前往，由於佢哋兩合嘅互動超有愛，所以喺fans眼中早已經將佢哋湊成CP，李宰旭都話同《還魂》一眾演員嘅感情都好好，私下亦都會佢日聯絡，佢又話其實今次都想同申承浩一齊嚟香港，但可惜對方早已經排滿咗行程。
講到演過咁多個角色，李宰旭話《天氣好的話，我會去找你》入面嘅李章宇同真實嘅自己最似， 因為大家嘅性格都係積極開朗。平日鍾意下廚，最愛煮西餐嘅佢，平時會上YouTube鑽研唔同食譜，問到李宰旭會唔會考慮參加烹飪節目？佢就話雖然自己對料理有熱誠，但係技術未去到可以上節目班門弄斧喇。至於未來工作，李宰旭就話雖然未可以正式公佈，但自己就好想挑戰一下犯罪電影，又叫fans期待一吓佢之後嘅作品呀！
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