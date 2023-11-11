StarTalk足本版丨林君蓮棄大路情歌 與男主角拍MV感尷尬
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無線娛樂新聞台報導：唱作女歌手林君蓮（蓮姐）一直堅持自家創作，寫歌早已成為生活習慣，呢日佢接受娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主播許文軒暢談其音樂路，同時分享新歌創作靈感。
蓮姐試過幫炎明熹《複雜》及鍾柔美《傻人》等寫歌，蓮姐認為幫自己度身訂造歌曲難度較高，今次蓮姐新歌首度與JNYBeatz合作，二人傾音樂感覺一拍即合，蓮姐喺寫歌嗰陣腦海已有MV畫面，佢直言與男主角拍MV好尷尬，拍攝之前只知對方叫咩名，蓮姐目前唔介意讀書唱歌兩邊兼顧，閒時亦會爭取時間不斷寫Demo。
網民點睇？
蓮姐 就是正👍🏻
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台