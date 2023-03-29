StarTalk｜林宥嘉越洋訪問曬廣東話 4月再登紅館帶全家同行

無線娛樂新聞台報導：4月底就會再次嚟到香港展開音樂會同歌迷見面嘅 林宥嘉 Yoga Lin 日前接受咗 許文軒 Edmond Hui 《StarTalk》專訪，Yoga自2019年之後再次來港開騷，不過廣東話就似乎一樣流利，但係Yoga就話要好好練習再同大家好好溝通喇。