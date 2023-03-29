StarTalk｜林宥嘉越洋訪問曬廣東話 4月再登紅館帶全家同行
闊別近4年之後，經歷完翻天覆地嘅變遷，好多人嘅心態都變得唔再一樣，Yoga就話自己都同大家一樣，希望以全新嘅心境為大家演出喇。雖然早前喺新加玻演出時，因為過敏而影響喉嚨同聲線，到溫哥華同樣因為感冒而有影響，不過佢就認為只要保持信心，就會好似呢兩次表演一樣，最後都會迎刃而解，又話會以最好狀態來港同大家見面呀。
同香港唔少音樂人有合作嘅佢，就認為係可能自細聽唔少廣東歌令自己潛移默化，而同佢哋合作亦有唔少良好經驗，仲話到時希望邀請呢班好朋友同欣賞嘅歌手一齊到場欣賞呀。
已為人父嘅佢，近來出發巡迴都會非常掛住兩位小朋友，而呢次佢除咗打算帶埋太太子女來港之外，仲話已經約好父母一齊，到時順道周圍遊覽呀。至於會唔會同生育後已經復出嘅太太 丁文琪 ，佢就話非常期待，不過就要等有機會先可以實行喇。仲提到新碟中嘅MV當中會大曬肌肉咁話呀。
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