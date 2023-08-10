StarTalk網上足本版｜梁家輝葉童演出暮年光景 幽默面對年月老去愛意…
一部由 梁家輝 同 葉童 等主演；以黃昏戀為題材嘅新片快將上映，呢日兩位實力派演員就喺《StarTalk》同 王鎮泉 分享呢次拍攝嘅細節仲有唔少趣事喇。
以老年人生活逸事作背景嘅《我愛你！》，家輝同葉童呢對夫婦雖然已屆暮年，不過依然要力抗生活仲有病痛壓力，銀髮族嘅生活苦況如實呈現，不過就連經驗豐富嘅家輝哥都一樣話拍攝時心情沉重。
兩位好戲之人合作，難免互戴高帽，呢邊家輝哥話合作令自己層之提昇，嗰邊Cecilia又話家輝要求高力求完美，不過撞出嘅火花就令作品自然得完美無瑕喇。
雖然劇情催淚又痛苦，不過佢哋就認為部份功勞要歸功於導演嘅事前極詳細準備同排練，令佢哋可以非常精準咁演出，不過家輝哥就搞笑爆出其中一場痛處，並非演技而係被Cecilia壓住痛到眼水都出晒喇。
孭住Cecila行足25次先收貨，Cecila就認為拍檔家輝哥嘅認真無人能比，而家輝哥就指呢段戲令佢哋之後拍攝更加容易投入，不過轉頭又笑Cecila專業程度離譜，連鼻涕都一樣識得連戲，仲連長度都控制得宜呀。
劇集故事改編自韓國漫畫，沉重又揮之不走必然面對嘅題材，引起討論同反思係意料中事。飾演片中人嘅家輝哥，就指自己對生死早已看開，由懂性起已明白光陰一閃即逝。反之Cecilia就認為年齡漸長只限於外表，但內在亦會隨智慧累積而成長。
大人世界好複雜，身為家長嘅心情就更加不時七上八下，最近成為新外父嘅家輝哥，一對靚靚孖女嘅大孖早前出閣，不過呢日被問到前世情人長大成為人婦，佢就指心中早知女兒遲早會因為婚姻而離開屋企，仲話已經疊埋心水等抱孫做外公喇。
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