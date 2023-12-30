StarTalk丨梁朝偉與劉德華相隔20年再合作 自爆唔敢睇昔日作品
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無線娛樂新聞台報導：梁朝偉作客StarTalk宣傳新戲「金手指」，呢部電影係偉仔相隔20年再同劉德華合作，講到兩人合作感受，偉仔表示感受到華仔嘅進步，經過咁多年，大家嘅人生歷練多咗，表演亦都更加豐富。
今次偉仔喺戲中演繹一個同現實反差好大嘅浮誇角色，以為偉仔會費盡心思準備，估唔到佢話自己冇特別準備，完全係跟隨現場感覺去演繹角色，不過佢就大讚造型用心，開拍前試造型就已經有進入角色嘅感覺。
眾所週知偉仔同周星馳識於微時，佢亦透露當年係受對方影響投考訓練班，之後拍攝嘅劇集「新紮師兄」大熱，不過偉仔就自評當時演技幼嫩，甚至唔敢重溫昔日片段，「我其實唔係好敢睇自己啲戲，因為我每一次睇我都會覺得，我總會睇到啲唔好嘅地方，所以我好怕睇自己，」由此可見影帝對自己嘅要求係相當高呀！
早前偉仔接受訪問曾經講過，2024年有計劃再拍劇，佢就坦言確實好想再拍劇，「我覺得拍劇其實都好玩，因為同一班人好長時間一齊，我好想再返去體驗一下以前曾經拍劇嘅感覺。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台