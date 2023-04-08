StarTalk丨劉江反對後輩一意孤行演出 黃文慧曾想辭演「梅超風」
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無線娛樂新聞台報導：劉江及黃文慧喺電影《死屍死時四十四》飾演恩愛老夫妻，二人喜感十足，當中佢哋亦感動到不少觀眾，劉江同黃文慧首次合作卻一拍即合，劉江大讚劇本夠寫實，令到二人演出自然流露真性情。
劉江同黃文慧演《射鵰英雄傳》成名，黃文慧原來曾辭演「梅超風」一角，多得貴人天林叔叫佢要演，成功造就呢個經典電視角色，而劉江好反對後輩接咗套戲卻一意孤行去改劇本演出，連累對手唔知點演！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台