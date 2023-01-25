StarTalk｜江美儀「車太」演出登頂封視后 悔當年傲氣：我要由零開始…
一個計教刻薄嘅師奶角色，加上貼地家人求上車主題，令「車太」 江美儀 喺《萬千星輝頒獎典禮》一舉登上最佳女主角嘅視后寶座。《StarTalk》有視后大駕光臨，同 王鎮泉 分享成果仲有心態改變。
賽前一直呼聲甚高，但係呢一屆強敵環伺，美儀極其量只估計自己得到最受歡迎電視女角色，點知三太中途殺出得獎，令佢當下心情已經當一年工作正式完結。
美儀同煒哥兩位好戲之人當年都係自亞視出身，部份人會認為佢哋一直都被睇低一線，不過今年佢哋兩位就雙雙入圍競逐視后，美儀仲爆早喺入場前紅地氈相遇，已經同煒哥講好，今次佢哋邊得得獎都係吐氣揚眉嘅一日，更感動得齊齊落淚。
一齊成長、一齊演出大量唔同作品，一齊加盟TVB，相信大家都同意佢哋今時今日嘅地位都實力都不容忽視，亦非常值得外界稱許。
榮獲視后之後，祝賀如雪片般飛至，不過近年養尊處優嘅 梁洛詩 送上祝福，就令大家驚訝大纜似乎都扯唔埋嘅佢哋，點解會認識喇。美儀呢日就解釋一切緣於喺節目當中分享過學佛打坐，認識之下仲非常投契經常一齊運動。
入行多年，美儀相識遍天下，不過最令佢感恩嘅，就係認識到Ken哥 鄭則仕 ，當年一入行已經身為女主角嘅佢合作經典《肥貓正傳》，日日相處之下，美儀就好似一塊海棉咁，不斷吸收Ken哥所教，無論劇本、走位、演出，都令佢獲益良多。
另外一位不得不提嘅，係同樣經驗豐富嘅 劉松仁 ，另一種演出方法更令美儀茅塞頓開。仲有一位相識多年嘅，亦間接成就《下流上車族》嘅成功，美儀話「Emma婆婆」 鮑起靜 參與演出，唔多唔少係因為兩人再次合作，認識25年有多嘅佢哋，多場演出都爆發唔同默契，令外界更喜歡呢部劇集。
2013年美儀曾以《衝上雲霄II》Head姐嘅演出獲得當年嘅最佳女配角，但係之後就有唔同負面新聞傳出，令佢嘅形象大受批評之餘，亦被放入雪櫃冷靜。自言當年氣焰非一般又乞人憎，仲令自己一發不可收拾，連工作都如入寒冬。
呢個時間開始學佛反思，先理解自己過往嘅無知短視，美儀就話開決改變對待任何人嘅態度。更認為喺疫情之下，能夠有《下流》呢次嘅演出，就已經非常感恩，事後嘅所有掌聲獎項，就令佢覺得成果更為甜蜜豐盛喇。
同 林敏驄 呢位「失控」鬼才合作，令劇集笑聲加倍，亦再令美儀吸收到另一門功夫，仲因為台前幕後所有同事嘅齊心，令劇集有口碑之餘亦都錦上添花，亦令上到車嘅車家，劇內劇外相處都儼如一家人。
網民點睇？
我同我家人由衝上雲霄二已經好喜歡他的角色。❤加油，美儀
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