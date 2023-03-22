StarTalk｜大哥大洪金寶獲頒終身成就獎 與李小龍首見面幾乎講笑公開…
人稱大哥大嘅功夫巨星 洪金寶 早喺9歲就已童星身份加入電影圈，60多年來精彩作品無數，無論係百看不厭嘅「福星系列」、扮演師傅 于占元 重現自己童年學武生活嘅《七小福》，甚至威到海外嘅《殺破狼》，由硬橋硬馬真功夫，到動作指導退居幕後，多年來為電影事業貢獻不斷，早前更獲亞洲電影大獎頒發終身成就獎作表揚。
大哥大日前接受 王鎮泉 《StarTalk》專訪，就分享多年來圈中嘅見聞同趣事。大哥大對今次得獎非常開心，心中最希望就係功夫動作電影可以重振昔日光輝。
喺行內打滾60年，自細就受嚴格訓練，不過當年就令佢同其他師兄弟打穩根基，成為他日發展嘅重要資源。今日早已成為傳奇嘅首代世界功夫巨星 李小龍 ，當日同對方首次見面，估唔到一句讚嘆令聽者有意，轉即就收到下馬威，往後仲成為好朋友。
行內人一向稱呼成龍為「大哥」，而洪金寶更係「大哥大」，呢日佢就親自分享外號由來，仲同而家人人手中必備嘅手機有關。
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