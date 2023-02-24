StarTalk丨唔信可以同Sammi演夫妻 陸駿光自言擔心變尹天仇

無線娛樂新聞台報導：以寄養家庭為題材，探討親情、愛情及傷痛嘅電影《流水落花》，早前喺第29屆香港電影評論學會大獎入面，奪得「最佳女演員」同「推薦電影」，呢日主演嘅 鄭秀文 同 陸駿光 ，就嚟到《StarTalk》同 王鎮泉 分享拍呢齣電影嘅經歷。