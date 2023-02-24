StarTalk丨唔信可以同Sammi演夫妻 陸駿光自言擔心變尹天仇
好多人都話拍戲最怕與小朋友同動物做對手戲，但喺《流》片入面嘅小演員，似乎表現得相當專業，甚少扭計唔合作，對此Sammi就話呢幾位小演員都係對演戲有熱誠，加上導演透過鏡頭捕捉到佢哋好有真摯純真嘅一面，亦係令到整部戲好睇嘅一個重要因素。
戲中角色又食煙，講嘢又粗聲粗氣，對小朋友絕對唔算溫柔，睇劇本應該都唔會覺得呢個係討觀眾喜愛嘅角色，但係Sammi偏偏話佢就係鍾意呢個角色夠立體：「反而我覺得最感動嘅係，有時做咗一啲你唔覺得係咩好偉大嘅事，但喺旁人眼中會覺得『你有呢個大愛可以做呢樣嘢』但係做嗰個人又唔自覺做緊一樣好大愛嘅事，呢樣我會覺得相對更加感動。」而Sammi所講嘅感動，正正喺佢戲中角色所做嘅事 — 當寄養家庭嘅父母。
最初知道要同Sammi演夫妻，陸駿光話根本唔相信呢件事係真嘅，佢仲話怕自己好似「尹天仇」咁，一日未簽約，個劇本都有機會畀人拎走，不過Sammi就打斷陸駿光嘅恐懼，仲話因為部戲嘅選角，係自己有份參予，仲話自己覺得陸駿光好適合呢個角色，仲可以100%演繹到呢個角色嘅味道呀！
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