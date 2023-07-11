StarTalk丨湯告魯斯《職業特工隊7》敬業精神感染劇組 對電影製作一…
荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊》系列電影，自從1996年上映第一集以嚟，唔經唔覺已27年，最新一集《職業特工隊：死亡清算上集》已面世，靚佬湯身兼監製同主演，對於電影製作一絲不苟，敬業精神感染劇組上下，對靚佬湯有讚冇彈。
「卡特隊長」Hayley Atwell喺試鏡時見到靚佬湯全程參與其中，對戲時唔會齋講劇本對白，靚佬湯喺片場有精準嘅技術觸覺，無論係鏡頭同燈光，同點樣用鏡頭交代故事，靚佬湯都要給予大家自由去嘗試，佢最難忘與靚佬湯喺意大利帕里奧利拍嗰場忘命飛車戲。
Simon Pegg與靚佬湯多次合作，每次都覺得有趣同好玩，絕對唔會沉悶，可以喺安全情況下喺戲中挑戰極限，Simon Pegg更見證靚佬湯揸電單車飛落懸崖嗰場驚心動魄嘅動作戲，而導演Christopher McQuarrie與靚佬湯持續合作差唔多16年，彼此建立好深嘅默契，喺節奏抑或對方想要啲咩，佢哋默契十足，只要三言兩語便心領神會。
Shea Whigham今次加入《職業特工隊》系列，佢坦言睇呢個系列差唔多25年，每個演員有一個好想合作嘅清單，當中就有Tom Cruise同導演Christopher，佢第一部電影已好欣賞靚佬湯，對於今次合作，佢感到好唔真實，因為靚佬湯把所有人變成一家人，眾人相處好輕鬆！
網民點睇？
湯告鲁斯影片一絲不
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