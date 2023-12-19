StarTalk｜潘偉源填詞45年爆改編歌詞收入 邀《好聲音》唱作品展冀大…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk｜潘偉源填詞45年爆改編歌詞收入 邀《好聲音》唱作品展冀大眾接觸動人歌聲
有悠揚樂韻之餘，同樣要由動人文字先會令歌曲成為經典，譜寫歌詞已經45年嘅 潘偉源 即將舉辦作品紀念展，呢集接受 許文軒 《StarTalk》專訪，仲透露邀請多位《中年好聲音》嘅參加者演唱，有別於一般邀請原唱演出嘅做法嘅因由，潘Sir就認為係要將機會給予尚未成功嘅朋友咁話。
創作45年作品無數，不過潘Sir就指版稅因為改編歌制度問題，收入並不如外界想像理想，不過自己就偏愛挑戰原版歌曲嘅另一風格。《餓狼傳說》係收入最豐盛嘅作品，而梅姐嘅《淑女》因為對歌詞嘅了解令潘Sir封為女神。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台