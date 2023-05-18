StarTalk網上足本版｜潘靜文一往情深遇渣男 舊情融入首支個人歌曲…
《聲夢》畢業後，成為最新獲安排工作嘅成員，加入兒童節目主持一段時間，同時一直為自己嘅影片頻道拍攝唔同歌曲Cover，苦候有自己歌曲嘅同時 潘靜文 一直都繼續耐心準備，亦喺2023年正式推出自己嘅歌曲，成為今年度嘅樂壇新人。呢日佢接受 許文軒 《StarTalk》專方，就分享兩年來嘅心情。
樂觀靜靜等、自認為唱功技巧未及同期《聲夢》成員，Sherman認為苦等不如加緊準備而樂觀面對，但係成為主持之後，的確有擔心過從此就同心愛嘅唱歌漸行漸遠。
第一首個人歌曲《永遠潘朵拉》，以最愛嘅情歌出發，但係錄音時就充滿不安同擔心。歌曲以希臘神話中第一個女人，比喻愛情當中嘅經歷，而對感情全情投入嘅Sherman，遇過嘅感情深切傷害，對呢日依然似乎仍然隱隱作痛，仲將當中嘅苦痛加入錄音嘅情緒當中。
少年時總係對感情視作天下第一大事，Sherman亦因為將自己嘅故事向作曲同作詞嘅蘇道哲 林寶 分享，令歌曲尤如傾訴佢嗁過往疤痕，仲連錄音都令佢會唱到啜泣。
畢業後繼續向 林欣彤 請益，阿Mag仲令佢冷靜而可以好好現場表現未致失禮，視對方亦師亦友之餘，更形容對方係自己嘅救世主。
網民點睇？
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