StarTalk｜《潛行》華仔家棟兄弟好到奇怪 劉雅瑟反爆兩人挑剔又腌尖…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk｜《潛行》華仔家棟兄弟好到奇怪 劉雅瑟反爆兩人挑剔又腌尖
劉德華 同 林家棟 相隔十年再次合作演出嘅動作片即將上映，呢日佢哋同劉雅瑟一齊接受《StarTalk》 王鎮泉 專訪，扮演毒梟兼監製嘅 劉德華 今次就被過往呢段時間監製過唔少砲影嘅家棟從旁𥄫到實，仲大讚華仔對現場每件事都觀察入微。而華仔就指今次嘅家棟演技非常自然喇。
今次華仔同家棟一齊出生入死，劉監製就坦言希望佢同家棟之間嘅情與義密切到觀眾都會懷疑。相識廿多年嘅佢哋原來於一個飯局相識，仲一度懷疑家棟有不良嗜好，後來為洗甩電視味，更一度潛水3年再重新出發。
年前同家棟合作《智齒》一舉成為金像影后嘅 劉雅瑟 ，呢日重提當年就話家棟角色嚇人又挑剔，而今次加上華仔又加上更多細節要注意。而家棟就再為自己被指非常挑剔解話，因為對每一次演出每一個鏡頭都非常珍惜咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台