StarTalk｜型男雲集《無間一戰》 天華Bosco山聰銀幕激鬥
廣告
無線娛樂新聞台報導：由 謝天華 黃宗澤 同 陳山聰 三位型男合作演出嘅新片《無間一戰》正式式公映，佢哋經過多年之後再次合作，以全新故事同大家見面，呢日就接受《StarTalk》 王鎮泉 專訪仲一聚首就會有大量激烈場面，更罕有喺行車隧道實景拍攝，連Bosco都話從未經歷過呀。
天華亦都話以香港全日都繁忙嘅交通情況之下，呢次確實機會難得，仲要非常感激隧道公司配合拍攝，先可以營造出咁激烈嘅飛車爆破等重要場面咋。
戴晒一個身裝備上陣嘅Bosco，亦提到好在過往有拍攝《飛虎》嘅經驗，所以感覺上唔算太辛苦。而另一場同陳山聰喺天橋拍攝又遇上天雨，更加要同時間鬥快，好彩一直都順利完成咋。
雖然一直都隨身有武器，不過片中肉搏鏡頭一樣唔少，山聰仲喺結尾一場打鬥整傷手指尾。雖然大家過往都有唔少拍攝經驗，不過呢日佢哋就提到最怕整傷對手，如果對方較缺乏動作經驗就更為擔心喇。
身為人父嘅天華同山聰不時都會扮演唔同角色，佢哋嘅小朋友有時亦都會好奇到底Daddy從事咩職業喇。至於單身嘅鑽石黃老午Bosco，就話屋企早有兩隻愛犬要照顧，加上單親家庭長大，所以未有組織家庭生小朋嘅渴望喎。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台