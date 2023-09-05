StarTalk｜型男雲集《無間一戰》 天華Bosco山聰銀幕激鬥

無線娛樂新聞台報導：由 謝天華 黃宗澤 同 陳山聰 三位型男合作演出嘅新片《無間一戰》正式式公映，佢哋經過多年之後再次合作，以全新故事同大家見面，呢日就接受《StarTalk》 王鎮泉 專訪仲一聚首就會有大量激烈場面，更罕有喺行車隧道實景拍攝，連Bosco都話從未經歷過呀。