StarTalk一氣呵成版｜王嘉儀加盟Juno旗下保音樂自主 推實體專輯自…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk一氣呵成版｜王嘉儀加盟Juno旗下保音樂自主 推實體專輯自喻揚眉巾幗
SOPHY WONG 王嘉儀 最後由獨立歌手重新加入唱片公司，成為Juno旗下一員，於唔少歌手依靠串流平台嘅風氣之下，繼續推出全新實體專輯《水性揚花》，與碎片化保持曝光與宣傳嘅時下流行形式明顯背道而馳，不過Sophy呢次就喺《StarTalk》同 許文軒 Edmond Hui 分享，認為以專輯形式出歌自有其浪漫之處。
水性揚花對女士從來非讚美之意，改用剔手邊嘅「揚」自然有其寓意，SOPHY認為水有無限可能，亦有非常深意嘅意象，揚眉之花亦希望向刻版印象對抗宣戰，《水性揚花》只係表示自己音樂嘅多元變化。
新專輯幕後陣容強大，唔少都係台灣金曲獎得主，其中一位仲係金曲歌后 艾怡良 ，最估唔到嘅係一封手寫信打動對方，促成呢次合作。另一位金曲獎得主 黃宣 同樣成為SOPHY嘅囊中物，更笑言對方有一個隱藏靈魂當中嘅香港人角色。
新專輯如前所述，有唔少新嘗試同曲風加入其中，電子風、舞曲都有，加上最後《我們的鬼魂》製作仲有唔少趣事。Juno一向製作不惜功本，SOPHY加入旗下亦獲老闆執導MV，唯美畫面之下亦令佢留下非常難忘深刻嘅一次。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台