StarTalk丨王嘉儀重新定義「水性揚花」 笑言同老板麥浚龍合作好辛苦…
過往「水性楊花」 一詞係貶低女性，但王嘉儀Sophia最新嘅專輯，就用同音詞《水性揚花》作命名，Sophia解釋用呢個名嘅原因，係因為成張唱片嘅歌都以生命如河流嚟做主題，而將個「楊」字改成「揚」，係寓意揚眉女子，縱使有好多不確定但都會繼續向前。Sophia指自己作為一個女製作人，某程度上都係喺度對抗一啲刻板印象，所以佢希望去重新定義呢個意思，同時佢話因為自己涉獵好多唔同嘅曲風，所以佢笑言自己好自豪咁同人講，自己係一個好水性揚花嘅女人。
許文軒提到Sophia今次專輯嘅製作團隊相當豪華，當中有唔少都係金曲獎得主，Sophia話自己好幸運露以邀請到佢哋合作，提起同黃宣合作嘅一首歌，Sophia話當中加入粵語嘅原因，係想令人有種交錯嘅感覺，Sophia又指作同黃宣都有互相執執大家嘅國語同廣東話。
Sophia又分享返當日喺公司為專輯聽demo時，老板麥浚龍剛好路過，佢話當時畀嘅評語係：「有型嘅嘢我好有信心你會做到，但係我都好想聽下你內心嘅王嘉儀係點樣。」之後Juno就幫佢同黃偉文牽線製作咗《我們的鬼魂》呢首歌，喺首歌製作完成後，Wyman提議搵Juno執導MV，令Sophia感覺一切都係冥冥中注定。
對於同Juno合作，Sophia坦言相當辛苦，除咗前期要排舞之外，拍攝當日要喺清晨就算去到沙灘拍攝，加上冬天要拍一鏡到尾嘅落水戲，所以Sophia話同Juno合作係好難忘。
場地提供：Studio Meta
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