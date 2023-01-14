StarTalk丨王菀之讚張敬軒首拍賀歲片演技好 呻對打戲全身瘀晒
今次軒公再登大銀幕，當然同好友王菀之有關，坦言因王菀之先接拍呢套戲，軒公喺戲裡動作打戲連場，平日斯文嘅軒公表現超乎王菀之想像，王菀之指軒公本身有武功底子好揪得，笑言睇漏咗呢一點，軒公細細聲講練過童子功，王菀之話打完嗰場，發現自己全身瘀晒。
軒公笑稱得知跟王菀之拍對打戲，當刻腦海幻想係甄子丹與楊紫瓊嘅打鬥場面，不過而家出嚟變咗「牛池灣楊紫瓊」VS「彩虹甄子丹」，加埋攝影機位配合，同CG特效，拍出嚟都OK，而王菀之亦有讚軒公演得好，真係似一個阿頭帶住啲下屬嘅感覺。想知更多就要收睇全片！
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