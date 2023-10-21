StarTalk丨盧廣仲冒中毒風險拍魚缸戲 江齊曾做幕後過社畜生活

無線娛樂新聞台報導：導演瞿友寧率盧廣仲及江齊呢日現身TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，與主播王鎮泉（Jeoffrey）大談佢哋嗰套改編自人氣網絡漫畫嘅職場魔幻電影，瞿導演認為喜劇必須鋪排笑點嘅起承傳合，而且漫畫人物各自性格鮮明，盡力要鋪排人物背後故事。