StarTalk丨盧廣仲冒中毒風險拍魚缸戲 江齊曾做幕後過社畜生活
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無線娛樂新聞台報導：導演瞿友寧率盧廣仲及江齊呢日現身TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，與主播王鎮泉（Jeoffrey）大談佢哋嗰套改編自人氣網絡漫畫嘅職場魔幻電影，瞿導演認為喜劇必須鋪排笑點嘅起承傳合，而且漫畫人物各自性格鮮明，盡力要鋪排人物背後故事。
瞿導演坦言劇本諗咗6年，疫情後又將整個故事改編，故事一開始係「社畜」上班族發洩苦悶，但最大目的係想大家搵到工作嘅動力係啲咩；江齊喺新劇演一個社會新鮮人，而盧廣仲係職場菜鳥，佢哋喺公司一直被打壓，見江齊拍攝時壓力好大，所以盧廣仲主動聊天紓緩拍檔壓力。
瞿導演回想開拍第二日，劇組有10位組員染疫，當時須停工隔離7日，日子要累加上去，盧廣仲同江齊最早恢復，只好二人先拍吻戲；盧廣仲今次拍魚缸戲冒住生命危險拍攝，因為蠑螈有啲神經毒，佢好怕被咬到。
江齊曾做幕後過社畜生活，完全冇私人時間，而盧廣仲入行前屬散工達人，做過好多工種，佢只係冇工作打卡經驗，盧廣仲讀書時曾被霸凌留有陰影，後來努力克服社恐嘅特質。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台