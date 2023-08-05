StarTalk足本版丨王馨平出道30周年感恩經典歌流行至今 開騷唔排除跳…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk足本版丨王馨平出道30周年感恩經典歌流行至今 開騷唔排除跳唱
王馨平（Linda）出道30周年，當年憑住甜美靚樣迷倒萬千少男，近日忙於籌備下月演唱會及推出新歌《威嚴背後》，王馨平好感恩喺音樂路上擁有經典歌《別問我是誰》及《生命有價》流行至今。
王馨平近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，與主持許文軒暢談計劃開演唱會嘅原因，王馨平曾喺2017年於上海開咗兩場個唱，令王馨平想喺香港再開騷，無奈受疫情影響，令王馨平計劃延後咗3年，今年王馨平接到朋友通知有場地演出，王馨平二話不說就答應，現時佢專心練歌，並唔擔心體能問題。
王馨平唔排除開騷跳唱，不過佢偏愛唱慢歌，坦言對廣東歌有情意結，王馨平笑指因夫家比較低調，婚後有一段時間淡出幕前，為免老公擔心，佢先暫停歌唱事業，後來得到老公支持，王馨平先再次亮相幕前。王馨平回想初次見伍仲衡，周慧敏要錄一首國語歌，想王馨平在場聽發音，跟住王馨平喺2018年搵伍仲衡幫手造歌，王馨平大讚伍仲衡功力深。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台