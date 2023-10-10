StarTalk｜「立生」盧慶輝轉行成地產大王 《香港人在北京》特別演出…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk｜「立生」盧慶輝轉行成地產大王 《香港人在北京》特別演出過戲癮
「立生」 盧慶輝 除咗每朝早都喺《真情》同大家見面之外，近日亦都會喺新劇《香港人在北京》扮演 陳展鵬 嘅辦公室死對頭。已經移居內地發展放地產事業嘅Marco，近年因為難抵戲癮而不時演出唔同作品，呢次仲因為 鍾樹佳 導演邀請而參與演出呀。
移居內地超過15年嘅佢，又提到雖然已經轉行從商，不過一收到行內老友嘅邀請，就不其然身痕客串吓，佢仲話香港係自己成長地，所以有機會再拍攝港劇令自己心情非常興奮呀。
唐立生醫生嘅形象深入民心，佢同 彭子晴 嘅感情線當年更非常吸引觀眾，當年同咁多重量級嘅演員同場，Marco就話自己獲益良多，喺「媽媽」家燕姐身邊更學識唔少嘢，仲話呢段經歷令自己銘記一生呀。
當年有傳因為負面報道而離港，發展新方向之餘更成為地產驕子，仲因而偶遇同太太認識，仲好快就決定對方就係自己嘅終生伴侶，更育有一名9歲寶貝囝，一家三口非常幸福。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台