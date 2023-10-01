StarTalk｜周勵淇黃德斌新片演黑道夫妻 被害成殘自毀逼走嬌妻
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無線娛樂新聞台報導：周勵淇 同 黃德斌 早前合作喺新戲《紮職2》扮演一對夫婦，呢日佢哋接受 王鎮泉 喺《StarTalk》專訪，就講到雖然過往曾經喺《秀才遇著兵》同劇演出，不過當時就甚少面對面演出機會，不過德斌就指今次因為角色缺憾，演出令Niki非常辛苦喇。
扮演社團大佬但係因事身受重傷，太太出心出力照顧其實內心非常堅強，Niki仲指係首次扮演咁賢淑嘅角色喇。而德斌同Niki喺街頭醉酒浪漫共舞嘅一場，原來更係德斌提出嘅構思嚟呀。
遇到身心難題，德斌因為愛而故意想逼走太太，更發展成為自毀嘅劇情，到最後更喺天氣最凍寒流襲港嘅一日拍攝一場跌入泳池戲份，除咗劇情刻骨銘心，更加係凍到永世難忘咁話呀。
雖然行動受阻，德斌喺戲中又不時開金口唱歌，仲謙稱歌喉麻麻，唔夠片中嘅 黃宗澤 張繼聰 同 陳家樂 咁好聽咁話呀。Niki多年來演過好多唔同角色，除咗今次嘅黑幫大嫂之外，佢將會扮演一個心儀已久嘅犯罪心理學家，仲令佢非常期待不停向專家請益呀。
而更多經驗嘅德斌，就提到想揣摩更深層次嘅唔同角色，仲話唔會限制自己對於表演嘅方式，任何機會都想挑戰呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台