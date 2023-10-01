StarTalk｜周勵淇黃德斌新片演黑道夫妻 被害成殘自毀逼走嬌妻

無線娛樂新聞台報導：周勵淇 同 黃德斌 早前合作喺新戲《紮職2》扮演一對夫婦，呢日佢哋接受 王鎮泉 喺《StarTalk》專訪，就講到雖然過往曾經喺《秀才遇著兵》同劇演出，不過當時就甚少面對面演出機會，不過德斌就指今次因為角色缺憾，演出令Niki非常辛苦喇。