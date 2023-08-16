StarTalk網上足本版｜汪阿姐十日挑戰演三齣劇目 與家英哥下相處更了…
多年來一直醉心粵劇表演同發展嘅 汪明荃 近日決定唔再續任八和會館主席職務，專心參與劇團演出同培育新演員，好快佢就會同丈夫 羅家英 一齊演出，仲要喺短短10日時間內演出三個唔同戲寶作品，呢日佢喺《StarTalk》就同 王鎮泉 分享近日嘅準備工作喇。
要短短時間演出三齣唔同劇目，真係聽見都頭暈，不過事事認真嘅Liza姐就對接連交替演出《蝴蝶夫人》、《德齡與慈禧》仲有《荊釵記》有絕對信心，雖然全部都文戲，不過一樣要面對唔同唱腔同對白身段，所以對體力都係一個唔細嘅挑戰喇。
夫妻鬥氣嘅《蝴蝶夫人》浪漫演出，由夫妻檔同台上陣演出就更為浪漫有意義喇，加上劇本有一定改動同調整，原來就係家英哥嘅Idea，仲將劇情更為上昇到唔同層次。
近日Liza姐已經瘋狂專注綵排練習唱歌排戲練習，而家英哥就除咗演戲排練，仲會改編唔同劇目成為本地舞台作品，阿姐仲話家英哥每晚都要睇唔同電影攞靈感，仲話《大鼻子情聖》已經成為下一個改編目標喇。
平時係夫妻，台上就成為演員同導演關係，Liza姐仲話《蝴蝶夫人》演出情緒會因為劇情而有極大起伏，今次演出6場就要睇住家英哥離開自己6次咁多咁話喇。雖然咁講，但係Liza姐亦提到同場演出下會令自己更為自在，亦都可以話得心應手呀。
平時正經又有時百厭嘅家英哥，早前仲同太太Liza姐話過往其實唔算互相了解，不過經過幾年疫情嘅朝見口晚見面之後先更加熟悉，所以更識遷就對方，仲一個唔該贈返主持泉叔要學識忍讓老婆呀。
Liza姐越講越輕鬆，講到有冇機會一反平時印象，由家英哥扮演霸氣惡男而佢就小鳥伊人出演劇集，阿姐就斬釘截鐵式落閘話唔好，仲話呢啲機會敬謝不敏，寧願將時間投入喺其他方面咁話呀。
網民點睇？
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