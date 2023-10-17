StarTalk足本版丨陳豪笑指私下成日被太太打 陳茵媺爆女兒喊足3個月…
娛樂圈模範夫妻陳茵媺（Aimee）與陳豪（阿Mo）於2013年結婚，不經不覺已經10周年，陳豪全力支持Aimee復出幕前，佢哋合演嘅TVB新劇《羅密歐與祝英台》已於10月16號首播，呢日阿Mo同Aimee一齊接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主播許文軒傾吓新劇拍攝趣事！
Aimee相隔9年再拍劇，笑指復出幕前要先問老公，要等小朋友長大先安心復出，Aimee爆女兒喊足3個月，要時間適應媽媽復出開工，阿Mo笑言演出作品唔太啱仔女睇，啲仔女晚上8點就瞓覺，Aimee笑稱怕仔女見到爸爸演奸角，而仔女都知道爸媽嘅工作。
阿Mo同Aimee首次以夫妻檔拍劇，阿Mo直言接拍之前要考量一下，透露喺《羅密歐與祝英台》有咀戲，當時阿Mo有諗過Aimee復出要搵邊個男演員襯佢，坦言兩公婆演戲有時觀眾會扣分，幸好呢套劇唔係放閃，二人愛情路有啲唔同，令觀眾多咗一份感動。
Aimee為反串角色花盡心思，眾人圍讀幾個星期要執啲聲調唔好太女性化，而Aimee要啲私人時間入戲，同時又要紮胸、剷青同壓低把聲，Aimee一開始有啲擔心剷青唔好睇，又擔心自己演得唔夠好，阿Mo爆Aimee每次開工特別減肥，足足細咗兩個size，阿Mo知老婆心情緊張，唔使開工時，阿Mo都現身陪吓老婆，今次佢哋為角色苦練動作戲份，阿Mo笑指私下成日被太太打，佢大讚太太演技有進步，Aimee亦有意成為全職演員，阿Mo希望太太有機會跟其他演員合作！
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