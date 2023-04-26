StarTalk丨菊梓喬入行7年曾陷樽頸位 上堂後曾被排舞師取笑

無線娛樂新聞台報導：菊梓喬 (Hana) 相隔4年再喺香港開騷，一直好想見到香港歌迷，所以佢一有機會即舉行個唱，希望透露今次演唱會突破自己，今次菊梓喬接受 許文軒 嘅《StarTalk》專訪，仲話為咗個唱增磅同增肌，努力鍛煉身體線條。