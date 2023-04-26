StarTalk丨菊梓喬入行7年曾陷樽頸位 上堂後曾被排舞師取笑
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無線娛樂新聞台報導：菊梓喬 (Hana) 相隔4年再喺香港開騷，一直好想見到香港歌迷，所以佢一有機會即舉行個唱，希望透露今次演唱會突破自己，今次菊梓喬接受 許文軒 嘅《StarTalk》專訪，仲話為咗個唱增磅同增肌，努力鍛煉身體線條。
菊梓喬開騷搵嚟音樂總監陳明道助陣，打破過往企喺度情歌嘅框架，嘗試加入搖滾、暗黑元素，菊梓喬趁今次機會挑戰跳舞，點知上堂後被排舞師取笑；入行7年嘅菊梓喬坦言曾遇樽頸位，未有向朋友訴心事，反而佢喺疫情休息一段時間，整理好自己再出發，期待巡唱與世界各地歌迷見面，好想近距離見到歌迷！
網民點睇？
Hana姐姐加油，520，521見，我哋一齊重新出發❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台