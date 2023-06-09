StarTalk網上足本版丨蔡健雅解釋個唱拒再早開場原因 分享疫情下個人…
出道26年嘅 Tanya蔡健雅 ，今年終於舉行首個紅館演唱會， 呢日佢接受 許文軒 《StarTalk》嘅訪問，大談首次踏足紅館嘅感受。
Tanya笑言感覺自己等咗一輩子先等到喺紅館開騷嘅機會，同時亦覺得喺紅館開騷係一輩子一定要做嘅事，而家呢件事終於要實現喇，所以Tanya話佢嘅心情係 非 常 興 奮！
其實喺九年前Tanya本身已經有機會喺紅館開騷，但當年因為開騷前不慎病倒， 令呢個演唱會無奈叫停，Tanya坦言當時自己都懷疑人生、懷疑自己，覺得咁難得嘅機會就咁白白浪費咗，加上身邊嘅朋友大部份都已經踏上咗紅館呢個舞台，所以令佢相當懷疑自己，佢仲笑言因為咁而帶畀自己好大程度嘅創傷。
有過之前嘅慘病經歷，今次舉行紅館演唱會，Tanya話會特別注重健康。事實上近年Tanya嘅生活都變得健康咗，以往要凌晨4、5點先瞓嘅佢，而家變得早睡早起，連同之前喺台北舉行嘅演唱會開場時間都提早咗，Tanya笑言佢嘅演唱會儼如「養生俱樂部」，大家睇完演唱會仲可以去食個宵夜。雖然聽落好似好完美咁，但Tanya話將演唱會提早舉行嘅呢個方式真係唔太啱佢，仲話以後都唔會再考慮提早開騷呀！
數年嘅疫情令到大家心情都曚上陰霾，Tanya坦言呢幾年嘅疫情都令自己情緒變得低落，連音樂創作都提唔起興趣，所以佢將心思轉去其他地方，好似開始勾織不同小物、做園藝、食物雕刻及沖咖啡等，當中園藝種植更加係治療咁Tanya嘅身心靈呀！
網民點睇？
華語樂壇天后
She speaks so elegantly
正到爆
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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