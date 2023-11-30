StarTalk網上足本版｜許廷鏗辦戶外騷加多種元素 新歌喜欣宜參與代報…
自組工作室之後嘅 許廷鏗 ，喺自由度更高之下可以嘗試更多唔同嘅音樂Project，即將再開騷嘅佢，早前就邀請好友 鄭欣宜 為新歌拍攝MV，令唔少歌迷都期望呢一次音樂會兩位好友會再度同台，呢日Alfred接受 許文軒 《StarTalk》專訪，就提到新一次演出嘅唔少細節喇。
既係聖誕市集同時夜晚又係音樂會，Alfred就邀請自己喜愛嘅品牌同餐廳，到時大家就可以真正品嚐同了解到佢嘅喜好，Alfred又指靈感源於日本嘅露營祭，希望大家唔止睇一個音樂會咁簡單，而係同各方好友一齊聚會。
唔止騷前花心思，就連舞台亦經過Alfred特別構思，加上場地最近更新，佢相信會令呢次戶外演出有更好效果，仲話為今次演出有更早準備體能操Fit自己去應付呢次表演。雖然身為職業歌手，不過原來Alfred一直有跟隨老師學習同練習唱歌，期望唔同唱法會令觀眾有更佳感受。
好友Joyce近月神隱，不過突然參與佢嘅新MV演出，仲係由對方主動提出，Alfred仲話非常多謝Joyce信任自己，亦算係為佢向大家報平安，又指Joyce狀況非常唔錯。《一場同學》故事講當年嘅糖黐豆如今感情不再，而同Joyce幾乎半年未有聯絡，MV當中嘅淚水亦係真正擔心雙方關係嘅感觸。
網民點睇？
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