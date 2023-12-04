StarTalk丨許廷鏗與欣宜有半年失聯 不斷腦補被Unfriend原因
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無線娛樂新聞台報導：許廷鏗同鄭欣宜呢對異父異母巨孖寶，可以話Friend過親生姐弟，神穩大半年嘅Joyce選擇喺Alfred嘅MV《一場同學》中『復出』，可見兩人情誼非凡，不過呢日Alfred作客許文軒主持嘅Startalk時大爆佢都經歷『尋人』階段，大爆曾經同Joyce失聯半年：「差唔多佢睇完我上年個騷發生嘅事，中間有Send 唔同嘅Message畀佢，不果後開始會諗，覺得係咪自己做錯嘢，有咩令佢斷絶來往呢？不停腦補畫面。」 後來Alfred發現Joyce只係喺度調整自己，有一日收到Joyce發嚟嘅短訊，仲約出來見面，經過「技術調整」後嘅Joyce同之前一樣非常開心，兩人關係如初。
Alfred亦多謝Joyce演出自己嘅MV，更以「報平安」嚟形容這次嘅亮相，對於觀眾或者一啲擔心Joyce跑朋友嚟講係報平安。當日拍攝時Joyce依舊係昔日開朗嘅佢，Alfred好想帶返這個Joyce給大家眼前。 Alfred同時分享拍攝MV時被逼出真眼淚嘅感動Moment。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台