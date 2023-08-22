StarTalk 足本版丨九把刀爆被迫起用春風演出 宋芸樺示範剪「小震東…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk 足本版丨九把刀爆被迫起用春風演出 宋芸樺示範剪「小震東」頭髮
九把刀迎來第4部作品《請問，還有哪裡需要加強》，繼續搵嚟黃金組合宋芸樺及柯震東，加上音樂猛人春風演出，佢哋接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，九把刀與主播王鎮泉（Jeoffrey）暢談被強迫起用春風演出嘅原因！
九把刀笑稱一開始係被強迫，事後感覺有驚喜，原來春風幾啱拍喜劇，講到呢套戲有好多台式黑道嘅色彩，又有啲香港「古惑仔」元素，九把刀坦言好愛古惑仔港產片有一種兄弟打鬧嘅情義，一直盼以江湖題材包裝浪漫又熱血嘅故事，愛上一個女人就會產生一種反差變得可愛。
柯震東爆港式江湖情橋段被刪，又指喺戲中要一路玩手機一路演出相當困難，宋芸樺亦有重睇《古惑仔》系列取靈感，而春風喺戲中講一堆粵語對白講得非常好，春風笑言只識講髒話，而春風最難忘嘅一場戲，就係邊喊邊笑又要剃自己頭髮，宋芸樺指今次呢套戲名取材自髮型屋常用語，佢更為咗呢個角色學洗剪髮技巧，難怪即場示範剪髮功架，佢都自信滿滿！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台