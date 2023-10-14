StarTalk足本版丨謝安琪泰迪羅賓演不和父女《4拍4家族》曾搵張瞻試…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk足本版丨謝安琪泰迪羅賓演不和父女《4拍4家族》曾搵張瞻試鏡
謝安琪（Kay）與泰迪羅賓喺溫情音樂電影《4拍4家族》扮演一對不和嘅父女，Kay大膽改變斯文形象，挑戰金髮Rock女造型，呢日佢哋上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》與主播許文軒分享拍攝點滴。
泰迪羅賓用咗8年時間籌備新戲，直言籌集資金拍攝最困難，Kay指原本故事係一個瘋狂喜劇，講述一段父子情，泰迪羅賓曾諗過邀請張繼聰演出，不過導演賴恩慈屬意搵Kay出演，Kay與賴恩慈識於微時，一入行一齊做舞台劇，當時大家仲係小演員，後來佢哋有一齊分享將來嘅夢想，Kay當時講過自己好鍾意電影想做女主角，二人互相鼓勵，而家終於有機會做女主角！
Kay指陳諾霆呢個小演員角色本來有諗過邀張瞻去演，泰迪羅賓七年前有搵張瞻試鏡，Kay唔抗拒與家人合演，主要睇劇本係咪合適，而佢哋大讚小演員陳諾霆係貨真價實嘅天才鼓手，Kay喺戲中角色情緒起伏大，無論喺父女情、單親家長面對巨大壓力、自身健康問題，令Kay努力鑽研角色，泰迪羅賓演衰老竇事前亦不停諗呢個角色設定，希望透過角色讓觀眾搵到心結、睇到別人難處。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台