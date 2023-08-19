StarTalk丨謝東閔笑稱人老學識情緒管理 新歌MV水中拍攝嚴重超支自…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨謝東閔笑稱人老學識情緒管理 新歌MV水中拍攝嚴重超支自導自剪
謝東閔一直忙於拍戲，笑言有啲街坊誤以為佢退出娛圈，原來謝東閔只係拍咗嘅劇集未播出街咋！謝東閔近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主持許文軒分享推出首支非劇集歌曲嘅心情。
謝東閔今次邀請余曉彤擔任女主角，原來佢哋並唔識對方，只係透過朋友介紹，謝東閔本身唔擅長潛水，而謝東閔與監製周錫漢首次合作，新歌《同在》希望有啲Pop Rock風格嘅勵志歌曲，直言個性樂觀，好少沉溺喺痛苦之中，佢笑稱人老就學識情緒管理，謝東閔今次為新歌MV自導自演，於水中拍攝嚴重超支，佢決定自己剪接，花咗好多時間去剪片，連家人投訴聽咗呢首歌好多次，叫佢唔好再播！
謝東閔早前跟《巨聲》好友合資開音樂中心，佢哋目標遠大，希望試吓啲新嘅音樂動向，用音樂去感染更多嘅人，同時希望幫助喜歡唱歌嘅人，同時向學生提供音樂教育及演出機會。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台