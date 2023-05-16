StarTalk丨谷婭溦打造人生四部曲一改歌路 開音樂學校與吳業坤打對台…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨谷婭溦打造人生四部曲一改歌路 開音樂學校與吳業坤打對台
谷婭溦最近打造人生四部曲，歌曲以「假」為主題，谷婭溦接受 許文軒 《StarTalk》訪問暢談近況，嘗試暫別唱慘情歌。
早前返內地工作一段時間，跳出舒適圈面對更多挑戰，谷婭溦想一改歌路，希望講吓人生，以「假」打頭陣，谷婭溦分享選擇唱廣東歌原因，佢對自己嘅廣東話咬字有信心，更嘗試填寫歌詞，點知被監製批評「唔啱音」。
今次推出新歌《Liar》配合主題以不同造型拍攝MV，谷婭溦直言最愛黑化羽毛妝！導演更要求谷婭溦與獨角仙演對手戲，幸好谷婭溦成功克服恐懼，順利完成拍攝；谷婭溦最近除咗忙於推出新歌，更花七位數字開設音樂學校，與吳業坤開嘅音樂學校喺同區打對台！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台