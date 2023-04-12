StarTalk丨Mario跳出遊戲電影化 巨星聲演齊齊夢想成真

無線娛樂新聞台報導：經典遊戲「孖寶兄弟」事隔20年再被搬上大銀幕，呢次《超級瑪利歐兄弟大電影》以動畫形式上映，主角Mario由「星爵」Chris Pratt聲演、Luigi則由Charlie Day演繹，作為原著遊戲迷嘅Chris，有機會變成遊戲主角，對於有份參與決策工作，佢覺得係夢想成真。