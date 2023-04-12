StarTalk丨Mario跳出遊戲電影化 巨星聲演齊齊夢想成真
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無線娛樂新聞台報導：經典遊戲「孖寶兄弟」事隔20年再被搬上大銀幕，呢次《超級瑪利歐兄弟大電影》以動畫形式上映，主角Mario由「星爵」Chris Pratt聲演、Luigi則由Charlie Day演繹，作為原著遊戲迷嘅Chris，有機會變成遊戲主角，對於有份參與決策工作，佢覺得係夢想成真。
遊戲當中嘅大反派King Koopa由搞笑能手Jack Black聲演，佢努力了解角色加入咗大量即興創作，佢發現呢位Big Boss除咗癡迷公主，其性格原來仲有唔少特質！Anya Taylor-Joy飾演Princess Peach，今次充當導師，幫Mario能力提升，佢好享受今次演出體驗；Keegan-Michael Key負責聲演Toad，不斷被要求超高音調演出，慢慢佢先搵到發音秘訣!
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台