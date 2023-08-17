StarTalk足本版丨張艾嘉為莎劇獻聲分析14個角色 笑言尋找服飾係最大…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk足本版丨張艾嘉為莎劇獻聲分析14個角色 笑言尋找服飾係最大難題
香港管弦樂團將會演出莎士比亞經典喜劇《仲夏夜之夢》，佢哋仲特意邀請咗張艾嘉為此劇擔任旁白。呢日張姐就聯同指揮家廖國敏 Lio 接受 潘盈慧 嘅《StarTalk》訪問。
張姐表示呢次係佢首度同香港管弦樂團合作，雖然要一人聲演14個角色，但張姐話唔會亦唔可以出錯，因為觀眾係全靠旁白去理解同分辨。講到喺聲音上最難扮演嘅角色，張姐話後生仔嘅同後生女嘅聲線最難搞，事前亦要做足功課去分析角色嘅性格同態度。
Lio指當初係膽粗粗嘗試透過同張姐嘅共同好友去邀請對方演出，完全冇諗過張姐會答應。Lio透露當張姐應承演出後，對方就已經即刻去排練，而且每次排練都要求自己比上一次更進步，令Lio對張姐相當敬佩。
除咗演出《仲夏夜之夢》外，張姐嚟緊仲會首次挑戰真人騷，張姐話對於自己嚟講係一個全新嘅體驗，當中仲可以一嘗開餐廳嘅滋味。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台