StarTalk足本版丨黃浩然自認虎爸注重兒子品行 結婚18年感激太太包容…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk足本版丨黃浩然自認虎爸注重兒子品行 結婚18年感激太太包容
黃浩然喺台慶劇《叠影狙擊》，用心塑造不一樣嘅奸角，希望帶比觀眾新鮮感，而一直喺工作上努力突破嘅浩然，早年因為患上大病，而令佢開始關注自己嘅身體健康，亦學懂工作家庭取得平衡。
講到兩個囝囝，浩然自認係一個虎爸，尤其注重佢哋嘅品德，佢覺得做父母真係一啲都唔易，要學懂點樣同小朋友溝通係一件好高深嘅學問，而為咗令小朋友更輕鬆學習，浩然更放棄咗傳統名校，幫佢哋轉讀國際學校，而家大仔12歲，正踏入青春期，浩然話希望可以同仔仔保持密切關係。
至於講到太太，浩然話佢哋兩人已經結婚18年，雖然偶然都會有吵架磨擦，但佢亦好感激太太多年嘅包容同體諒。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台