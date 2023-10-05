StarTalk足本版丨車婉婉自爆疫情下曾轉行做OL 坦言最初有包袱
廣告
無線娛樂新聞台報導：已經有9年冇出過新歌嘅車婉婉，最近推出新歌《遲來的加冕》，呢日佢就上到嚟《StarTalk》接受 許文軒 嘅訪問，同大家傾下點解相隔咁多年先出歌。
婉婉表示自己生咗小朋友後疫情又殺到，當時令佢思考要點樣去支撐整個家庭，婉婉回憶當時內心嘅擔憂，笑指自己係娛樂圈搵唔到食，所以反思係咪應該要腳踏實地搵過份工。婉婉指當時咁啱有位朋友同佢建議不如試下做OL，而佢亦覺得喺呢個斜槓族年代，做OL只係多咗一個身份，就係咁婉婉就成為咗維期大半年嘅OL。雖然啱抗拒做斜槓族，但始終係挑戰一個新嘅領域，所以婉婉話心理上仍然會有猶豫、有包袱等心理狀態。
直到為《中年好聲音》擔任主持，婉婉覺得突然多咗好多同路人，心態亦因主持節目而改變。正正係呢份心態轉變，令婉婉想以歌去好好記住同分享，有人可以同行嘅喜悅。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台