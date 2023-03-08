StarTalk丨郭富城床下戲打得激烈 林家棟難忘網絡森林搏命跑

無線娛樂新聞台報導：郭富城、林家棟及任達華主演嘅網路犯罪為主題嘅電影《斷網》，郭富城同林家棟飾演網絡專才，有不少激烈打鬥場面，電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，任達華飾網絡安全調查科督察， 與二人穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智鬥勇，展現非一般嘅警匪網絡戰。